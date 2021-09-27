السفارة اليمنية في القاهرة تحتفي بالعيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أقامت السفارة اليمنية في جمهورية مصر العربية، اليوم، حفلاً خطابياً بمناسبة العيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.



وفي الحفل الذي حضره نائبا رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي وعبدالعزيز جباري، نقل رئيس مجلس الشوري الدكتور احمد عبيد بن دغر تحيات وتهاني فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى الحاضرين جميعاً بهذه المناسبة التاريخية الخالدة..مؤكداً بأن كلمة فخامته التاريخية كانت كاشفة، وموحدة وكافية لتلخيص الموقف وما ينبغى ان يكون عليه الحال في تحالفنا الوطني الجمهوري ووحدة الصف في مواجهة الميليشيات الانقلابية العدو الاول والاوحد لليمنيين وثورتهم ونظامهم الجمهوري.

وقال بن دغر " نحن جميعاً مطالبين استناداً الى دعوة فخامة الرئيس والى المصلحة الوطنية العليا للبحث عن طرق ووسائل تتجاوز الواقع الانقسامي وبناء تحالف حقيقي يعظم من شأن قدراتنا في وجه الآلة الإمامية الايرانية، والتوقف عن المهاترات والخلافات الداخلية التي كانت سبباً في تضرر النظام الجمهوري وضعف جبهة مواجهة الانقلاب".

وأشار بن دغر الى ان اليمنيين في كافة محافظات ومناطق البلاد قد اظهروا تحدياً وحماساً منقطع النظير في الاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة في مواجهة الهيمنة والجرم الامامي..مجدداً التأكيد على أن الشرعية الدستورية كانت وستظل داعمة لكافة جهود ومبادرات السلام العربية والدولية، وستعمل جاهدة من اجل تحقيق السلام الشامل والدائم وفقاً للمرجعيات التي توافق عليها اليمنيون ودعمها الاقليم والعالم اجمع، وصولاً الى بناء اليمن الاتحادي الجديد.

من جانبه أكد سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد علي مارم، ان الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة يأتي في ضل ظروف صعبة تعيشها بلادنا، الامر الذي يحتم على كافة القوى السياسية والاجتماعية العمل بروح موحدة على استعادة روح الثورة وزخم نظامها الجمهوري..مؤكداً على اهمية توحيد الصف الجمهوري في مواجهة محاولات الاماميين الجدد الحالمين بعودة الامامة وفرض سيطرة خرافة الولاية، واعادة عجلة التاريخ الى الوراء .

وقال مارم " اننا جميعاً مدعوون الى الاحتفاء بذكرى الثورة المجيدة لندرك من جديد أهمية وضرورة الدفاع عن المنجزات والمكاسب الوطنية والحفاظ على النظام الجمهوري وحق الشعب في الكرامة والمواطنة المتساوية، وهو ما تقوم به الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ومعه كافة الشرفاء والمخلصين من ابناء الشعب اليمني".

وثمن السفير مارم ،دعم مصر العروبة وتضحيات ابناءها في الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري..معرباً عن تقدير اليمن حكومة وشعباً لمواقف مصر الثابتة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الشرعية الدستورية والحفاظ على امن اليمن واستقراره ووحدته.

حضر الحفل عدد من مناضلي ثورة سبتمبر واعضاء مجلسي النواب والشورى وحشد كبير من ابناء الجالية اليمنية .