بدء ورشة عمل في القطاع الزراعي بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بمحافظة مأرب، اليوم، ورشة عمل فنية لمناقشة البحوث والدراسات لتطوير القطاع الزراعي بالمحافظة والتي تنظمها محطة البحوث الزراعية للهضبة الشرقية(مأرب-الجوف) تحت شعار (من اجل تنمية زراعية مستدامة تعالج الوضع الاقتصادي وتحسن مستوى الامن الغذائي).



وفي افتتاح الورشة اشار وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، الى تزامن عقد هذه الورشة مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، والتي جسد احد اهدافها القضاء على الفقر والجوع.. لافتا الى ان توفير الامن الغذائي والعمل على زيادة الانتاج منه واحد من اهم الملفات الاستراتيجية على مستوى الحكومة وقيادة السلطة المحلية..مؤكداً ان محافظة مأرب تعتبر واحدة من سلات اليمن الزراعية ووجود محطة بحثية في المجال الزراعي لتطوير هذا القطاع في المحافظة.

ونوه الوكيل مفتاح، الى ان المحافظة استقبلت خلال السنوات الماضية منذ انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران وشنها الحرب على الشعب اليمني، اعدادا كبيرة من النازحين واحتوت اكثر من 65 من النازحين في الجمهورية..مشيراً الى انه وخلال هذه السنوات لعب القطاع الزراعي في المحافظة دوراً حيويا ًوهاماً في توفير فرص عمل مؤقته لاعداد كبيرة من النازحين الى جانب توفير الكثير من الاغذية بمختلف انواعها..مؤكداً اهمية الحاجة لتوسعة الرقعة الزراعية في المحافظة وتحسين جودة الانتاج الزراعي من خلال زيادة انتاج البذور المحسنة وتوزيعها على المزارعين..متمنيا ان تعكس مخرجات الورشة دراسات تعزز من دور القطاع الزراعي وتوسع رقته وتحسين انتاجيته..مؤكدا دعم السلطة المحلية لكافة البرامج والاعمال الهادفة الى تطوير هذا القطاع الحيوي.

وكان مدير عام محطة البحوث الزراعية المهندس قائد ابو اصبع قد استعرض في كلمته الهدف من اقامة هذه الورشة الفنية التي تنظم بشكل سنوي مع بداية كل موسم زراعي جديد.. مشيرا الى ان الورشة ستناقش على مدى يومين البحوث والدراسات التي نفذت خلال الموسم 2020م-2021م ، والبرنامج البحثي والارشادي للموسم الزراعي 2021م2022م ، واقرارها.

ونوه ابو اصبع الى ان المحطة تسعى خلال الموسم الزراعي الجديد الذي بدأ في سبتمبر الجاري، انتاج 15 طنا من بذور القمح لعدد 5 اصناف تم اختبارها ونشرها من قبل المحطة في المواسم الزراعية السابقة، بحيث يتم توزيع البذور على المزارعين في الموسم الزراعي المقبل بما يسهم في تحقيق زيادة الانتاج من القمح وبالبذور المحسنة.

من جانبه استعرض المهندس عبدالناصر المقطري التقرير الفني الذي تضمن نتائج مجمل البحوث والدراسات التي نفذت خلال الموسم الزراعي الماضي وعددها تسعة بحوث.. مشيرا الى ان البرنامج البحثي للموسم الحالي يتضمن ثمانية بحوث زراعية وارشادية موزعة على مجالات زراعية عده.