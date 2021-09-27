تدشين الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، اليوم، التحصين بالجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في ثمانية عشر موقعاً صحياً بالمديريات ولمدة عشرين يوما.



واكد الدكتور لمروق، أهمية أخذ الجرعة الثانية من اللقاح..منوهاً بدورها في تعزيز المناعة ضد الوباء الفيروسي القاتل، وحث كافة ابناء المحافظة بالتسجيل في المنصة الالكترونية لوزارة الصحة ،حتى يتسنى لهم الحصول على اللقاح.

من جانبه اوضح منسق برنامج التحصين الصحي الموسع بالمحافظة علي بن عيدروس، حصول المحافظة على 18 الف جرعة من اللقاح..منوهاً بانها تستهدف المسجلين بالمنصة الالكترونية، باستثناء الكوادر الصحية والنازحين والمساجين وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة.