الوحيشي يناقش مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط تطورات الأوضاع ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش سفير اليمن لدى موسكو الدكتور احمد الوحيشي، اليوم، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير خارجية روسيا الإتحادية ميخائيل بغدانـوف، تطورات الأوضاع في بلادنا.



واستعرض السفير الوحيشي، التصعيد العسكري المستمر للمليشيات الحوثية في مأرب وشبوة..مشيراً الى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد المدنيين والنازحين، والتي شملت قتل المدنيين وتهجيرهم بما في ذلك النساء والأطفال..مؤكداً على أهمية التدخل لفك الحصار وفتح ممرات امنة لوصول المساعدات الإنسانية للمستحقين..مجدداً حرص الحكومة والتزامها بالسلام الدائم وفقاً للمرجعيات الثلاث.

من جانبه أشار المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية، الى أدراك بلاده لحجم تدهور الوضع الإنساني في اليمن..لافتاً إلى الجهود التي توليها روسيا لإحلال السلام في اليمن ودعم الأمم المتحدة على هذا الصعيد.

حضر اللقاء، سفيرا المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الاحمد، والدكتور محمد الجابر.