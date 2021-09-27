تنفيذي المكلا يناقش المشاريع المتعثرة وسبل تحسين الخدمات العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي في مديرية المكلا محافظة حضرموت، برئاسة وكيل المحافظة عمرو بن حبريش، المشاريع المتعثرة في مجالات الصرف الصحي والطرقات وتحسين الشبكة الكهربائية، وسبل معالجتها.



ووجه بن حبريش، بمضاعفة الجهود في الجوانب الإدارية والمالية والفنية، والعمل على تفعيل الدور الرقابي لخدمة قضايا المواطنين، وتحسين الخدمات العامة، مشددا على ما تمثله مدينة المكلا من أهمية تتطلب الاهتمام ووضع الآليات المناسبة التي تسهم في تحسين أوضاعها الخدمية.

واستعرض الاجتماع أسباب تعثر تنفيذ المشروعات والمعالجات المتخذة لاستكمالها، إضافة الى تقارير حول مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة بالمديرية خلال النصف الأول من العام الجاري، والصعوبات التي تواجه المكاتب الإيرادية والحلول المقترحة لتحسين إداء التحصيل.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة خاصة بتطوير مستوى تحقيق الإيرادات، ووضع رؤية جديدة لتطوير الجانب السياحي، تشمل عملية الاشراف على إداء المرافق السياحية وخدماتها المقدمة وفق آليات حديثة سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة.

كما استعرض الاجتماع، تقريرًا حول الوضع الوبائي خلال الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد على مستوى المديرية، ومواجهة الأوبئة، إضافة الى دور مكتب الصناعة في الرقابة على المخابز والافران والزامها بالأسعار والأوزان المحددة واشراك هيئة المقاييس والمواصفات واللجان المجتمعية في ضبط المخالفين.