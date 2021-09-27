شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة السفير علي حزام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى نبيل علي عبدالله حزام، عزاه فيها بوفاة والده رئيس دائرة الحدود الاسبق السفير علي عبدالله حزام الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء.



واشار رئيس الجمهورية في البرقية، الى مناقب الفقيد الوطنية التي جسدها خلال مشوار حياته.. معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وإنا اليه راجعون.