اللجنة الأمنية بتعز تحذر من انحراف الاحتجاجات نحو الفوضى والتخريب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، التزامها التام بحماية التظاهر السلمي، واحترام حرية التعبير.. محذرة من استغلال صعوبة الاوضاع الاقتصادية وتدهور العملة في تحريض الناس للتخريب والمساس بالمحلات التجارية وقطع الطرقات ونشر الفوضى في المدينة.



وأوضحت اللجنة الامنية في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أنها تدرك بشكل تام صعوبة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها شعبنا اليمني جراء التدهور المستمر لسعر العملة وما يرافقها من ارتفاع مؤسف في أسعار السلع..مؤكدة إنها على ثقة تامة بوعي أبناء محافظة تعز تجاه مسألة الحفاظ على المصالح العامة والخاصة، وحماية السكينة العامة خلال المسيرات والتظاهرات.

كما حذرت اللجنة الامنية، من أي استغلال لأوجاع المواطنين والنفاذ من خلال الاحتجاجات للتخريب وحرفها عن مسارها السلمي والحضاري ، خدمة لأعداء تعز واليمن، وللأجندة الفوضوية التي ما فتئت تتربص بمدينتنا جراء مواقفها الوطنية المشهودة، وصمودها الأسطوري منذ ما يزيد عن سبع سنوات.

واشارت اللجنة الى انها لن تتهاون أبدا، وسوف تضرب بيد من حديد تجاه أي محاولات للاخلال بالنظام العام، والتخريب، وإثارة الفوضى، أو ارتكاب ممارسات تضر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.

ودعت اللجنة الامنية، الاعلاميين والناشطين في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الإجتماعي للقيام بدور إيجابي سواء في الضغط بشكل حضاري لانقاذ العملة والاقتصاد الوطني، أو التوعية بالمخاطر الكبيرة التي تواجهها بلادنا جراء استمرار الانقلاب وتداعياته الأليمة والكارثية على مستقبل اليمن.