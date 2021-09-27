شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن مبارك: إيران تدعم الحوثي لزعزعة استقرار المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اتهم وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، إيران بدعم مليشيا الحوثي بهدف زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.



وقال وزير الخارجية اليمني خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن: اليمن لا يزال يعيش ظروفا صعبة فرضتها الحرب منذ 7 سنوات، وإيران تدعم مليشيا الحوثي بهدف زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف، أن الأمم المتحدة لعبت دورا محوري في انتقال السلطة بعد الثورة بالبلاد، والانقلاب الحوثي استهدف إعاقة المسيرة الانتقالية في بلادنا التي مدت يدها للسلام وإنهاء الحرب عدة مرات.

وتابع، إننا ندين استهداف مليشيا الحوثي للمؤسسات المدنية في السعودية، مشيرا إلى أن انتهاكات مليشيات الحوثي في بلادنا أمر لا يمكن تصوره.