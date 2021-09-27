وكالة عالمية ترصد حصيلة ضحايا الـ24 ساعة الماضية في معارك مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قتل 67 مسلّحا على الأقل من القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين في معارك جديدة حول مدينة مأرب الاستراتيجية في شمال اليمن، حسبما أفادت مصادر عسكرية الإثنين.



وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية إنه "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، قتل 58 من المتمردين الحوثيين وتسعة من القوات الحكومية في مواجهات وغارات جوية في محافظتي مأرب وشبوة".

وبحسب مصادر عسكرية حكومية، نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية، استهدفت طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية مركبات وتجمعات وتعزيزات للمتمردين في مأرب وشبوة بأكثر من 20 غارة جوية في الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت مصادر عسكرية أن المعارك مستمرة بين الطرفين في عدة مناطق في مأرب. بينما تقدم المتمردون نحو المدينة من ثلاث جبهات في الشمال والغرب والجنوب.

وصعّد الحوثيون في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك مئات القتلى من الجانبين.

ومن شأن السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تعزز الموقف التفاوضي للحوثيين في أي محادثات سلام مقبلة.

وكان يقطن في مأرب بين 20 و30 ألف شخص في فترة ما قبل اندلاع النزاع في 2014، لكن عدد سكانها تضاعف إلى مئات الآلاف بعدما لجأ إليها نازحون من كافة مناطق اليمن.

وتشير الحكومة إلى أنّ مخيّمات مدينة مأرب والمحافظة التي تحمل الاسم ذاته، عددها نحو 139 وقد استقبلت نحو 2,2 مليون نازح.