شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 54 إصابة و 9 حالات وفاة بكورونا في عدد من المحافظات اليمنية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية اليوم الاثنين، تسجيل 54 حالة إصابة، و 9 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.



وسجلت الإصابات الجديدة في حضرموت 17، مارب14، عدن8، لحج8، المهرة2، شبوة2، تعز1، الضالع1، البيضاء1، بينما سجلت حالات الوفاة، في حضرموت3، عدن2، لحج2، شبوة1، البيضاء1.

بموجب إعلان اللجنة، يرتفع عدد حالات الاصابة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، الى 8988 اصابة، منها 1703 حالات وفاة و 5570 حالة تعاف