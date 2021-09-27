بسبب تصاعد القتال بمأرب.. "الغذاء العالمي" يوقف توزيع المساعدات لأكثر من 10 آلاف نازح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أوقف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة توزيع معوناته الشهرية بسبب استمرار المعارك في مديريتي الجوبة وحريب بمحافظة مأرب شمالي اليمن.



وأوضح البرنامج - في منشور له على حسابه بالفيس بوك - أن التوقف مؤقت بسبب الوضع الأمني الحالي، سيحرم حوالي 10,400 شخص من المساعدات الغذائية.

وتابع إن عملية توزيع المساعدات الغذائية بدأت "لمرة واحدة" لأكثر من 1200شخص نزح مؤخرا في مديرية جبل مراد بالمحافظة قبل أربعة أيام.

ووزع المساعدات الغذائية لحوالي 133,500 نازح في سبع مديريات بالمحافظة وهي الجوبة وحريب وجبل مراد ومأرب الوادي ومدينة مأرب ورغوان وصرواح، قبل عملية التحقق والعمل على إمكانية إدراجهم في كشوفات المستفيدين من المساعدات الغذائية الشهرية التابعة للبرنامج.

ولفت إلى أنه يجري حاليا الاستعدادات لبدء عمليات التوزيع في مديريات مأرب ومدينة مأرب ورغوان وصرواح في الأيام المقبلة.

وتواصل المعارك العنيفة بين الجيش الوطني وجماعة الحوثي في مديريتي الجوبة وحريب، حيث تشن الجماعة قصف عنيفة على مناطق مكتظة بالسكان والنازحين