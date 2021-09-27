بدء دورة تدريبية عن البروتوكول العلاجي لحالات (كوفيد- 19) بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، دورة تدريبية عن البروتوكول العلاجي لحالات (كوفيد-19) للأطباء والممرضين العاملين بمراكز العزل بوادي حضرموت ، والتي ينظمها قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية .



ويتلقى 60 طبيباً وممرضاً من مراكز العزل العلاجي بسيئون وتريم والقطن بوادي حضرموت خلال الفترة من 27 وحتى 30 سبتمبر الجاري، مهارات التعامل مع حالات (كوفيد-19) وطرق معالجتها.

وفي سياق متصل بدأت، اليوم، دورة تدريبية خاصة بتشخيص فيروس كورونا المستجد للعاملين في الوحدة البيولوجية الجزئية ، ينظمها المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بسيئون.

وفي افتتاح الدورتين، أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، بالجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الصحي..مؤكدا اهتمام السلطة بكافة المرافق الصحية لتقوم بدورها في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين..داعيا المتدربين الى الاستفادة من مخرجات الدورة وعكسها في الواقع العملي .