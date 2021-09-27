السلطة المحلية بوادي حضرموت تبحث أوجه الشراكة والتعاون مع منظمة بيورهاند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، مع منظمة بيروهاند، أوجه التعاون والشراكة في عدد من القطاعات التنموية وسبل تحقيق التكامل والتنسيق.



وفي اللقاء الذي ضم مدير عام مكتب التخطيط بوادي حضرموت والصحراء ونائب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء ، استعرض الأمين العام لمنظمة بيورهاند محمد الحجاجي تدخلات المنظمة التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في عدد من القطاعات التنموية والخدمية باليمن..مشيرا الى ان اللقاء يأتي للاطلاع على الاحتياجات الضرورية لوادي حضرموت لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.

وثمن الوكيل الكثيري، تدخلات منظمة بيورهاند ودورها في رفع قدرات الكوادر المحلية الى جانب رفد عدد من القطاعات بالأجهزة والمعدات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن..مؤكداً على اهمية التركيز على ديمومة المشاريع والبرامج من خلال التأهيل واكتساب مهارات تساعد المستفيد على ايجاد فرص عمل تحقق له العيش الكريم له ولأسرته .

ونوه الوكيل الكثيري الى أن وادي حضرموت يعتبر بيئة زراعية خصبة يحتاج الى مشاريع تخفف على العاملين فيها الكلفة الإنتاجية والتي ستنعكس على توفير محاصيل غذائية تغطي السوق المحلية وبأسعار مناسبة للمجتمع المحلي .