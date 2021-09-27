الجيش يتصدى لالتفاف حوثي حاول الاقتراب من مارب العاصمة

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية الاحد، ان القوات الشرعية المرابطة في مدينة شقرة محافظة أبين جنوبي البلاد بدات بعض الكتائب فيها باخلاء مواقعها وتعزيز جبهات المقاومة الوطنية بمحافظة شبوة .
وقالت المصادران بعض الكتائب المرابطة في شقره بدأت خلال الساعات الماضية بالتوجه الى مدينة عتق بمحافظة شبوة.
وياتي توجه تلك القوات لمساندة قوات الجيش الوطني بمحافظة شبوة والتي بدات بترتيب صفوفها لانطلاق معركة استعادة بيحان وحريب .
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