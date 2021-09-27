وفاة مواطن بعدن والسبب غريب

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفى مواطن قبل لحظات بعدما قفز من فوق باص بالمنصورة.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:مواطن كان يستقل حافلة قادمة من عدن الى الشيخ عثمان وعندما وصلت الحافلة الى امام مستشفى البريهي قفز المواطن من الحافلة وهي تسير.

واضافوا:ليرتطم راسه بالارض ويتوفى على الفور.

واختتموا:قامت قوات الامن باعتقال سائق الباص.



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