غيل باوزير تشهد افتتاح المعرض الثالث لمعرض الكتاب (اقرأ لترقى)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

ضمن الأنشطة التي تهدف إلى إحياء الحراك الثقافي بمديرية غيل باوزير أقام فريق (We Can) وبالتعاون مع مؤسسة أثر التنموية المعرض الثالث للكتاب .



حيث شهد مقر مؤسسة أثر التنموية اليوم افتتاح المعرض بحضور كل من الأستاذ محمد العطاس مستشار محافظ حضرموت والدكتور عدنان حمران مدير مديرية غيل باوزير والأستاذ أكرم باقحيزل مدير مكتب الثقافة بمديرية غيل باوزير والدكتور محمد العمودي مدير مؤسسة أثر التنموية والأستاذ أديب الحضرمي مدير شعب التعليم الفني إضافة إلى منسق فريق (We Can) .

وقد طاف الضيوف بأروقة المعرض مبدين إعجابهم الكبير بحسن التنظيم وعناوين الكتب المعروضة والتي شملت فئات كثيرة ، كما تبادلوا الحديث مع مع عارضي الكتب وبعض المبدعين الذين شاركوا في المعرض بآخر إصدارتهم الأدبية ، حيث خصص المعرض ركناً لكل من الروائيات الشابات اللاتي كان حضورهن مميزاً في المعرض كالأديبة سعاد سواد والأديبة نور الهدى باشراحيل إضافة إلى الشاب أحمد بامحمود والشابة نوره باكيلي.

يهدف هذا المعرض والذي يحمل شعار ( إقرأ لترقى ) بحسب ما قال منظموه إلى إيصال إحياء روح القراءة لدى الشباب خاصة و إلى لفت الانتباه إلى العديد من الكتاب الشباب المبدعين مؤكداً على أهمية القراءة في خلق وعي يحدث تغييراً رغم الظروف المؤلمة التي تمر بها البلاد .

هذا وقد أشاد الحاضرون بالمعرض والعمل على تفعيل البرامج الثقافية والتوعوية بالمحافظة وأهميه دور الشباب لإبراز مواهبهم وأعمالهم الثقافية والإبداعية.

جدير بالذكر أن المعرض لا زال أبوابه مشرعة للذكور والإناث و سيستمر من 26 – 29 من الشهر الحالي.