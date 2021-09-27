البدء في بيع الأسماك في السوق المحلي بسعر التكلفة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشنت السلطة المحلية في مديرية مدينة المكلا يوم أمس، بيع الأسماك بسعر التكلفة في السوق المحلي لتكون في متناول شراء المواطنين .



يأتي ذلك من خلال تحديد نسبة من وارد الأسماك من العباري عبر المشروع السمكي الرابع لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلي.

وقال المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس صالح العمري بأن هذه الخطوة التي حظيت بتبني ودعم من وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي , بدأت بعقد لقاء ضم الجهات ذات العلاقة من هيئة المصائد وصندوق النظافة والتحسين والمعنيين في سوق الاسماك المركزي بالمكلا لإيجاد آلية لتوفر كميات من الأسماك للسوق المحلي وتوزيعها وضبط بيع أسعارها.

وأشار المهندس العمري إلى أن هذه الخطوة في طور التقييم والتوسع في قادم الأيام لعمل مفارش لبيع الأسماك بسعر الكلفة موزعة على مختلف إنحاء المديرية