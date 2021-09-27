شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يخسر قائد عسكري شاب بقصف بالستي حوثي .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد قائد عسكري بارز في الجيش الوطني، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته في القصف الصاروخي الذي شنته مليشيا الحوثي الارهابية، مساء أمس السبت، لاستهداف حفل إيقاد شعلة ثورة سبتمبر في مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وأكدت مصادر عسكرية، استشها العقيد "عبدالله محمد طرموم" جراء إطلاق مليشيا الحوثي الإجرامية صاروخ بالستي على موقع إيقاد شعلة ثورة 26سبتمبر الخالدة في ميدي بمحافظة حجة.

وحسب المصادر، فقد استشهد العقيد طرموم، مع مجموعة من زملاءه الابطال في الجريمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق أبناء المنطقة العسكرية الخامسة وعدد من المدنيين.

وفي وقت سابق، أكدت السلطة المحلية بمحافظة حجّة، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي على حفل إيقاد شعلة ثورة سبتمبر بمديرية ميدي بمحافظة حجة، إلى 12 قتيلا مدنيا و22 جريحا.

ودانت السلطة المحلية في حجة، الجريمة النكراء لمليشيا الحوثي الإرهابية، التي استهدفت الحفل الجماهيري الذي أقيم بمديرية ميدي أثناء إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر (مساء أمس)، وقالت إنها"أدت إلى استشهاد 12 مدنيا و22 جريحا جلهم من المدنيين".

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى إدانة هذا العمل الإجرامي الإرهابي الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية، واتخاذ خطوات عملية إجرائية بتصنيف هذه المليشيا في قائمة المنظمات الإرهابية.

وأكدت السلطة المحلية في حجة أن هذه الجرائم لن ترهب الشعب اليمني، ولن تفت في عضد أبطال الجيش الوطني بقدر ما ستزيدهم إصرارا للمضي في معركة التحرير بكل بسالة وإقدام ولن نتراجع عن قيم ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجدتين.