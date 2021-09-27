شكرا لبحثكم عن خبر قال انه تم دفنها اليوم في قريته.. علي البخيتي يكشف تفاصيل جريمة قتل بنت في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الصحفي اليمني علي البخيتي عن تفاصيل جريمة قتل بنت في صنعاء وتم دفنها في قريته بمديرية الحدا محافظة ذمار. واوضح البخيتي في تغريدة على تويتر: في جريمة مروعة جديدة تحت مسمى جرائم الشرف، قُتلت الشابة شروق أحمد خنقًا بالأيدي على يد أشقائها وأحد أبناء عمومتها يوم أمس في صنعاء، وتم دفنها اليوم في قريتي "الملحاء مديرية الحدا محافظة ذمار". القتلة هم عبدالله أحمد مانع وغالب أحمد مانع ومحمد أحمد مانع وعبدالرزاق ناصر احمد مانع. واضاف: أتمنى من النيابة العامة في صنعاء التحرك لاعتقال القتلة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة بحكم أن الجريمة تمت في نطاق إختصاصها، واستخراج جثتها ليتم فحصها من قبل طبيب شرعي قبل تحللها. وتابع: يرجى من الجميع التفاعل حتى يتم القصاص ممن قتلوا #شروق_أحمد ليكونوا عبرة لغيرهم

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