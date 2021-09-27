شكرا لبحثكم عن خبر المحامي الإبي يكشف حقائق عن مستجدات قضية مقتل السنباتي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف فريق الدفاع عن أولياء دم القتيل عبدالملك السنباني حقائق عن قضية مقتل الشاب السنباتي، مطالبين بنشرها حتى تصل إلى ذوي الضمائر الحية .

وقال المحامي أحمد فيصل الإبي إن الشاب عبدالملك السنباتي هو ضحية غياب القانون واستئساد ثلة ممن يشوهون تراث قبائل قبائل الصبيحة وتاريخ عدن مدينة السلام والوئام .

وأشار المحامي الإبي إلى أن المتهمين بقتل السنباتي يرفضون المثول أمام النيابة للتحقيق، كما يأبى قادتهم القبض عليهم وتسليمهم للنيابة، فيما امتنع مدير أمن لحج عن واجبه في ضبط الجناة، وتناست قبائل الصبيحة ومشائخها واجبهم القبلي في تسليم الجناة .

وأكد الإبي أنه "ورغم كل ذلك ستظل قضية السنباني هي قضية كل شريف يسعى إلى تحقيق العدالة وسيادة القانون ولا عزاء للمتخاذلين الذين سيحاسبهم القانون وأيضاً سيلقون حساباً عسيراً يوم الحساب".

وتابع بالقول: "هذه الحقائق هي مستجدات قضية السنباني أرجو من الجميع نشرها حتى تصل إلى ذوي الضمائر الحية و ينال الجناة عقوبتهم".

