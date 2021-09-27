فيديو للمعارك الطاحنة في محيط حريب بمأرب بين الجيش والحوثيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - وزع الجيش الوطني، مساء الأحد، مشاهد مصورة للمعارك الدائرة في جبهات مأرب الجنوبية، ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، في يوم ذكرى تورة الـ26 من سبتمبر.
وأظهر المشاهد استخدام قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية مختلف أنواع الأسلحة، في جبهة حريب جنوبي مـأرب.
وبحسب المشاهد فقد سطر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شجاعة منقطعة النظير أثناء ملاحقة عناصر الميليشيا الحوثية.
وتشهد جبهة حريب معارك عسكرية طاحنة منذ عدة أيام تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني كسر ميليشيا الحوثي وتحرير مواقع استراتيجية من قبضة الميليشيا.
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