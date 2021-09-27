شكرا لبحثكم عن خبر خطير.. التفاف حوثي من حريب يستهدف التقدم نحو مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت ميليشيا الحوثي الارهابية، التفافا عسكريا على مواقع الجيش الوطني، في جبهة حريب جنوبي محافظة مأرب (شرقي البلاد).

وقالت مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي نفذت التفافا عسكريا بعد فشل في مواجهة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في محاولة منها لتحقيق أي تقدم ميداني يذكر.

وأكدت المصادر أن عملية الالتفاف كانت نهاية عناصر الميليشيا الحوثي، حيث تم سحقهم جيمعا في أٌقل من نص ياعة فقط.

وأشارت المصادر إلى أن جبهة حريب تشهد معارك طاحنة بعد هدوء حذر استمر لساعات.