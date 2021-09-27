شكرا لبحثكم عن خبر وزير الشباب والرياضة يكتب عن ثورة 26 سبتمبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتبر معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، ثورة الـ 26 من سبتمبر/ أيلول، شاهدَا ودليلًا قاطعًا على رفض اليمنيين لكهنوت الإمامة ومقاومتهم لكل اشكال الوجود السلالي، وسيظل كذلك في وجه السلالي الجديد.

وقال البكري، في سلسلة تغريدات على نشرها على حسابه في "تويتر"، تزامنًا مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 59 لثورة سبتمبر المجيدة، "إن سبتمبر المجيد هو الشاهد في الماضي على مقاومة اليمنيين وصمودهم ورفضهم لكل أشكال الرفض للوجود السلالي، وهو كذلك شاهدا اليوم على بطولات شعبنا ومقاومته في (مأرب وشبوة والضالع)، وكل ربوع الوطن مقاومين لبطش وإرهاب الوجه السلالي الجديد".

وأضاف، " من نعم ثورة سبتمبر المجيدة، هي الوعي الذي اكتسبه أبناء شعبنا تجاه هذا النظام البائد، حيث شكل هذا الوعي خط دفاع رافض لكل أشكال التمييز بين أبناء الوطن والتفريق بينهم، مشيرًا إن قوى الشر والظلام ظلت لسنين طويلة تحاول النيل من مكتسبات الثورة ومازالت تحاول بروح انتقامية بغيضة".

وتابع، نحتفي اليوم بعيد سبتمبر، الذي شهد اقتلاع السلطة الكهنوتية السلالية من أرض الوطن بعد حقبة طويلة أليمة عاش فيها اليمنيون في زاوية مظلمة، ذاقوا فيها صنوف الحرمان والتجهيل في وقت كانت تتسابق فيه الشعوب على التقدم والحضارة، وأصرت سلطة الفرد السلالية على خنق الوطن والمواطن".

وكان معالي وزير الشباب والرياضة قد وصل إلى مدينة سيئون بوادي حضرموت مساء الخميس، لمشاركة أبناء المحافظة في احتفالات بلادنا بـ "ثورة 26 سبتمبر المجيدة" والاطلاع عن كثب على نشاط مكتب الوزارة والاطلاع على الأنشطة الرياضية المختلفة المقامة حاليًا، بما فيها بطولة الدوري العام لأندية الدرجة الأولى التي تستضيف سيئون منافسات أحد مجموعاتها".

