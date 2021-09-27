شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيقاف التحويلات النقدية في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

وجهت جمعية الصرافين في عدن كافة شبكات التحويل المالية المحلية وشركات الصرافة، بايقاف التحويلات والتغطيات النقدية في عدن والمحافظات المحررة، على خلفية ارتفاع رسومها إلى 100 %.



وقالت الجمعية في بيان إنها قررت توقيف كافة الشبكات من الهوست (HOST) بعد الساعة الثامنة من مساء السبت حتى إشعار آخر”.

كما تم وقف كافة عمليات التغطيات في الحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتس آب والهواتف، حسب البيان.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة رسوم التحويلات النقدية من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إلى 100%، بعد انهيار العملة الوطنية لمستوى تاريحي ووصول سعر الصرف إلى 1200 للدولار و316 للريال السعودي، مقارنة بنحو 600 للدولار و158 للريال السعودي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.