تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الأحد.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا 10 حالات موزعة كالتالي :

3 حالات من مديرية المكلا

الحالة 1 لأنثى تبلغ من العمر 49 عام

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 30 عام

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 27 عام

حالتين من مديرية غيل باوزير

الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 55 عام

الحالة 5 لذكر يبلغ من العمر 32 عام

حالة من مديرية الشحر

الحالة 6 لذكر يبلغ من العمر 97 عام

حالة من مديرية دوعن

الحالة 7 لأنثى تبلغ من العمر 50 عام

حالة من مديرية الريدة وقصيعر

الحالة 8 لذكر يبلغ من العمر 35 عام

حالتين وافدة

الحالة 9 لذكر يبلغ من العمر 32 عام من وادي حضرموت

الحالة 10 لذكر يبلغ من العمر 29 عام من وادي حضرموت

حالة وفاة جديدة لذكر يبلغ من العمر 55 عام من مديرية الديس الشرقية

اجمالي الحالات النشطة 257 حالة نشطة

249 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

8 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

10 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الجريري