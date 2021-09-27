شكرا لبحثكم عن خبر طلب الزواج الأشهر في اليمن : قناة الجزيرة تسلط الضوء على الطفل الذي طالب باكيا الزواج من مودة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوردت قناة الجزيرة مباشر معلومات إضافية عن الطفل اليمني الذي أدهش مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام في اليمن . وظهر الطفل اليمني سمير خالد الثوابي في مقطع فيديو يطالب والده بزواج مودة ودفع فلوس لكي يتمكن من الزواج بها . وتناقل اليمنيون المقطع المصور للطفل وهو يطالب والده بدفع فلوس لكي يتزوج بمودة وإصراره العجيب على والده . مودة هي ابن خالة الطفل سمير عبدالرحمن الثوابي التي ظهر وهو يطالب بالزواج منها كلاهما لم يتجاوزا سن السابعة . "زوجني مودة" .. طفل يمني يبكي من أجل الزواج pic.twitter.com/BIrAtjsZHu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 23, 2021

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