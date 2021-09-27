شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: صادق الأحمر في عزاء نجل اخيه حميد الاحمر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل الشيخ صادق بن عبد الله الاحمر والشيخ حمير بن عبد الله الاحمر عصر الأحد جموع المعزين في فاة الشيخ محمد بن حميد الاحمر وذلك بمنزل الشيخ عبد الله بصنعاء .

وقدم المعزين العزاء لأسرة ال الاحمر بهذا المصاب الجلل ، كما اقيمت ظهر اليوم صلاة الغائب بمسجد الشيخ عبد الله في الحصبة.

في حين شيع جثمان نجل عضو مجلس النواب اليمني الشيخ حميد الأحمر، في مدينة اسطنبول التركية.

وقال الأحمر في منشور عبر صفحته بالفيسبوك أنه تم تشييع جنازة نجله محمد إلى مقبرة شاكماكلى بمدينة اسطنبول، بحضور عربي ويمني واسع.

وكان محمد حميد الأحمر قد توفي قبل يومين عقب اصابته بفيروس كورونا، وفق مصادر محلية.