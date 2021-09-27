شكرا لبحثكم عن خبر رحلة عائلة تنتهي بمأساة.. سقوط سيارة من منحدر جبلي على متنها 17شخصا من أسرة واحدة (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سقطت سيارة من على منحدر جبلي غرب محافظة إب (وسط اليمن)، وكان على متنها 17 مواطن بينهم نساء وأطفال من أسرة وأحدة وكانوا في رحلة عائلية.

وقالت مصادر محلية وإعلامية، إن 17 شخصا، أصيبوا في بجروح مختلفة، نتيجة سقوط السيارة في منحدر جبلي وعر بقرية "صن" في عزلة قصع حليان بمديرية العدين غربي محافظة إب.

وأكدت المصادر، أن معظم الجرحى من أسرة واحدة من أبناء مديرية ذي السفال، وكانوا في رحلة عائلية، إلى منطقة "عنة" بمديرية العدين.

وبحسب المصادر، فإن حالة الجرحى متفاوتة، فمنهم من أصيب بكسور مختلفة، بينها كسور في العمود الفقري، كما ان من بين المصابين طفل لا يتجاوز شهرين من العمر.