شكرا لبحثكم عن خبر الارصاد اليمنية تحذر من أمطار غزيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية خلال نشرتة اليومية المتوقعة لأحوال الطقس، المواطنين من هطول الأمطار واحتمال تدفق السيول في الوديان حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم وذلك في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها.

كما نبهة النشرة المواطنين من انخفاض الرؤية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب في المنعطفات والمنحدرات الجبلية

وتوقعت النشرة التي تابعها "المشهد اليمني"، أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو يميل للبرودة اثناء الساعات المتاخرة من الليل والصباح الباكر وغائم جزئيا نهارا مع احتمال هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية خاصة الجنوبية الغربية منها وتمتد شرقا باتجاه الهضاب الداخلية لمحافظات (أبين، شبوة ،حضرموت ) في فترتى الظهيرة والمساء.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية طقس صحو الى غائم جزئيا حار نسبيا رطب نهارا مع احتمال هطول امطار خفيفة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية ,وتنشط الرياح على السواحل الجنوبية والغربية لتبلغ اقصى سرعة لها 20 عقدة تثيرالاتربة والرمال .

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستكون فيها اجواء صحوة الى غائمة جزئيا حارة نهارا , وتنشط الرياح لتبلغ اقصى سرعة لها 20 عقدة تثير الاتربة والرمال.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس غائم جزئيا ، و تنشط ارياح احيانا لتصل اقصى سرعة لها 26 عقدة تؤادي لارتفاع الامواج.