شكرا لبحثكم عن خبر هجمات انتحارية واستماته حوثية للتقدم والسيطرة على جبهة ”ملعاء” بعد ما حدث قبل ساعات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شنت الانقلابية، الساعات الماضية؛ سلسلة هجمات انتحارية مكثفة على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة "ملعاء" بمديرية حريب جنوبي محافظة (شرقي اليمن).

وقالت مصادر عسكرية وميدانية، إن مليشيا الحوثي تستميت من أجل الوصول إلى جبهة "ملعاء" لانتشال جثث قيادات عسكرية بارزة في المليشيات سقطت خلال المعارك التي درات في الجبهة ذاتها مساء الأحد.

وأكدت أن جبهة "ملعاء"، تشهد في الأثناء، معارك هي الأعنف، ومواجهات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بين قوات الجيش الوطني والمقاومة وبين مليشيا الحوثي الانقلابية.

مؤكدة فشل مليشيا الحوثي في التقدم والوصول إلى جثث القيادات الحوثية التي قتلت بنيران الجيش والمقاومة في الجبهة ذاتها.