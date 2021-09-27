شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: شاهد اين ظهر العرادة بعد تدمير الصاروخ الحوثي لمنزله وماذا قال ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، امس الأحد، من على ركام منزله الذي استهدفته ميليشيا الحوثي الارهابية، بصاروخين بالستيين، عقب إيقاد شعلة الذكرى الـ59 لثورة الـ 26 من سبتمبر.

وأكد العرادة في تصريح لوسائل إعلام محلية أن مثل هذه الأحداث "لن تثنينا عن المضي في مسيرة سبتمبر التاربخ"

وأضاف أن "ماحصل أنا لا أستغربه كثيرا" مناشدا الميليشيا بالكف عن استهداف العوائل والنساء والأماكن الآهلة بالسكان مضيفا "فليستهدفني -الحوثي- وليستهدف الجيش عادي"

وأشار العرادة إلى أن تاريخ الميليشيا مليء بمثل هذه الأفعال الجبانة والدمار والقتل وإبادة كل من يختلف معهم ولا يؤمن بفكرهم.

وطالب العرادة ميليشيا الحوثي بإرسال مندوبا من "زنابيلها" ليرى الحقيقة "وأنا أستضيفه وأمنه حتى يصور ويشاهد ويعود إلى صنعاء سالما غانما"

ولفت العرادة إلى أن هذا الاستهداف ليس الأول لن يكون الأخير مادامت هذه الميليشيا في اليمن حسب قوله، مضيفا أن "هذه الميليشيا لا تؤمن إلا بالدمار، تحمل مشروع خارجي عقدي معين، مشروع هوية أخرى تختلف جملة وتفصيلا عن هوية اليمنيين"

وأكد "أنا لا يهمني هذا الاستهداف وهذه الأشياء التي تحصل، ولن تثنينا، ويجب أن يعلم أولئك الذين يحملون هذا المشروع ومن وراء هذا المشروع أن المسألة أكبر من استهد