شكرا لبحثكم عن خبر دونالد ترامب: هزمت في الانتخابات بسبب اليمن المريض (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفصح الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، في لقاء تلفزيوني عن السبب الرئيسي الذي يقف وراء هزيمته أمام المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسة الماضية.

وقال ترامب لقناة Real America's Voice: "الأصوات التي تم تزويرها جاءت من أصوات الناخبين من اليمن، من الشرق الاوسط، وكل البلدان الضعيفة والهزيلة".

وادعى ترامب أن جاليات تلك البلدان تريد تدمير أمريكا.

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وكشف دونالد ترامب عن السبب الوحيد الذي قد يمنعه من خوضه السباق الرئاسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، قائلا: "مكالمة سيئة من طبيب أو شيء من هذا القبيل، قد يمنعني عن ذلك".

وأضاف: "هذه الأشياء تحدث.. لكن أشعر أنني بحالة جيدة".

وكان ترامب البالغ من العمر 75 عاما أكبر شخصية تتولى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2017، قبل الرئيس الحالي جو بايدن الذي تولى الرئاسة مطلع هذا العام.

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