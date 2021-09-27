شكرا لبحثكم عن خبر عقوبات سعودية مغلظة بحق المتحرشين وتفاصيل العقوبات رادعه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية تغليظ عقوبة جريمة التحرش بالمملكة ، وذلك وفق تعديلات جديدة علي المادة رقم 6 من قانون مكافحة التحرش بالمملكة ، حيث أضاف المجلس نقاط بخصوص إجازة التشهير بنشر نص الحكم النهائي بالصحف علي نفقة المحكوم عليه ، فضلاً عن أنه تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة عامين علي أكثر تقدير ، مع دفع غرامة تصل إلي مائة ألف ريال أو احدي هاتين العقوبتين ، وأصبح التشهير أمراً إضافياً تقرره المحكمة وفق رؤيتها علي نفقة المحكوم عليه وبالصورة التي ترتئي من نشر اسم أو اسم وصورة في جريدة محلية أو وسيلة إعلامية ، وكان الهدف الرئيسي من التشهير هو الردع بصورة أكبر للمتحرش وتطبيق عقاب رادع يأتي بثماره في حماية المجتمع من آثار تلك الجريمة ويضع علي المتحرش ضغط مجتمعي رادع له ولكل من تسول له نفسه الإتيان بما يشابه من أفعال ، ومجلس الوزراء السعودي يسعى دائماً لتعديل مواد قوانين لضبط النظام ومن ضمنها عقوبة التهرب الضريبي.

وفضلاً عن أن حكم التشهير في عقوبة التحرش هو أمر تقديري ، ويعاد للقاضي تحديد كيفيته وصفته والجريمة التي تحتم وجوب التشهير ، إلا أنه لا شك أمر رادع للمتحرشين ، وأتي نص التعديل كالآتي :

(( يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية )).

وهو ما تم نشره علي حساب وزارة الداخلية السعودية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

أتي نص التعديل عاماً لا يوضح صورة وكيفية التشهير أو النشر وحتي لم يحدد الحالة التي ينطبق عليها عن دونها من الحالات إلا أن أراء بعض المحامين في عقوبة جريمة التحرش وحالات تغليظها أتت كالآتي :

ويسري تطبيق قانون نظام مكافحة التحرش بالمملكة منذ يونيو 2018 م ، ويأتي تعديل نص القانون بالإضافات الجديدة لردع الجريمة بصورة أقوي.

نشرت وزارة الداخلية السعودية عقوبة جريمة التحرش وحالات تغليظها علي موقع التواصل تويتر ، أنه يتم تغليظ العقوبة بالسجن مدة لا تزيد علي 5 سنوات وغرامة لا تفوق الـ 300 ألف ريال ، وتوقع عقوبة السجن وغرامات مالية بجرائم التحرش وحالات تغليظها في حال