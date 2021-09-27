شكرا لبحثكم عن خبر المشاط والفيشي عجزا عن اخفاء حقدهم على سبتمبر وتلفظو بكلمات كشفت حقيقة الأحقاد الدفينة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال، يوسف الفيشي، القيادي في جماعة الحوثي، إن يوم الـ21 من سبتمبر، " ثورة تصحيحية، لثورة الـ26 من سبتمبر.

واتهم الفيشي، في تدوينة على توتير، من سماهم بضعفاء النفوس، بحرف، مسار ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.

وقال :" ثورة 21 سبتمبر، هي التي تستكمل الآن تحقيق أهداف ثورة 26 سبتمبر، وتصحح مسارها الذي كان قد انحرف به ضعاف النفوس والعملاء الذين يدعون الجمهورية ويرتمون في حضن الملكية الرجعية".

وفي خطاب، لما يسمى برئيس المجلس الأعلى، وصف مهدي المشاط، ثورة 26 سبتمبر، بأنها " تجربة" اكتنفتها، الأخطاء.

المشاط، دعا من سماهم بالمنحرفين عن طريق الحرية والاستقلال إلى مراجعة حساباتهم، والعودة إلى جادة الصواب، وقال إن " صدورنا مفتوحة وواسعة بسعة هذا الوطن الذي يتسع للجميع، وليس لنا من شروط سوى الإيمان بحرية واستقلال هذا البلد، والعمل من أجل تحرير أرضه، وعزة، ورفعة شعبه المجاهد".

المشاطي، جدد " الاستعداد التام والمستمر لوقف كل أشكال عملياتنا الدفاعية فور توقف كل أشكال ما سماه " العدوان"، وكذا ترحيبه، " بأي جهود مخلصة وصادقة وضامنة لتحقيق السلام، ورفع الحصار، وإنهاء العدوان والاحتلال، وتعالج آثار وتداعيات الحرب".

ولم يصدر عن زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، أي خطاب، بالمناسبة.