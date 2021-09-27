شكرا لبحثكم عن خبر لمرضى السكري هذا ما يحدث عند تناول سبع تمرات يومياً على الريق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يعتبر التمر من الفواكهة المحبب أكلها بصفة دورية لما تحتويه على مواد مفيدة للجسم؛ حيث تقوم بإعداد للطاقة إلى جميع أجزاء الجسم ويفضل تناولها على الريق قبل الإفطار ويمتلك التمر أو كنا يدعى “البلح” العديد من القصص الدينية والتي برزت منذ العصور القديمة، ويظهر الرطب في أشجار عالية من النخيل وتنتشر بكثرة في الوطن العربي، وذلك لوجود المناخ المناسب للنمو حيث تفضل البيئة الحارة وتنمو ثمار التمر في فصل الصيف وتنتشر في الخليج العربي والسعودية.

فوائد التمر على الريق

يوجد تاريخ طويل لهذه الثمرة الطيبة ولعل أبرز هذه الأمور هي الجهاز الهضمي حيث يحسن من صورة الهضم؛ ويساعد في الحماية من ظاهرة الإمساك وكذلك تجنب الإسهال كما يحمي من تسوس الأسنان ونتيجة لوجود عناصر مثل الحديد والذي يساعد في علاج فقر الدم أو كما تدعى “الأنيميا”، ونتيجة لوجود العديد من العناصر السكرية مثل السكروز، الجلوكوز، الفركتوز فإنها تمد الجسم بالطاقة طوال اليوم ويفضل تناول التمر من قبل الأشخاص الذين يمارسون الرياضة.

يوجد في التمر البوتاسيوم والماغنسيوم وهما من العناصر الضرورية في حماية القلب من السكتات، كما يحتوي البلح على عناصر من مضادات الأكسدة وهو ما يقي من الإلتهابات ولا ننسى شهر رمضان المبارك والذي يعد التمر من الأطعمة الأساسية التي تتواجد قبل الإفطار.

أضرار التمر لجسم الإنسان

يجب الإنتباه إلى بعض الأمور قبل تناول التمر حيث أن الإكثار من أكل هذه الثمرة يؤدي إلى أعراض جانبية ونتيجة لوجود الكثير من السكريات بها فإنه ينصح بعدم الإكثار من تناولها؛ حيث تسبب زيادة في الوزن مع وجود هذه السعرات الحرارية العالية كما تسبب الإسهال لذلك يجب الاعتدال في جميع الأطعمة أو الفواكه.