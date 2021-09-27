عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فوق أطلال منزله بعد قصفه.. محافظ مأرب يتعهد بمقاومة الحوثي

الإثنين 27 سبتمبر 2021

الخليج 365

تعهد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بمقاومة الحوثي الإرهابية، من فوق أطلال منزله الذي استهدفته المليشيات الموالية لإيران بصاروخين.



وقصفت مليشيات الحوثي، الأحد، منزل العرادة بصواريخ باليستية محدثة دمارا كبيرا به.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مستهدفة منزل العرادة في مدينة مأرب الأمر الذي خلف خسائر مادية كبيرة.

وبحسب المصادر، فإن الهجوم الصاروخي على منزل المحافظ العرادة جاء تزامنا مع توجيه الجيش اليمني وقبائل مأرب للمليشيات ضربة موجعة وإفشال هجوم بري عسكري استهدف اختراق جبهة "الكسارة".

وقال محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة في مقطع مصور وهو يقف على أنقاض منزله إن الهجوم الصاروخي استهدف إفشال احتفالات الشعب اليمني بعيد 26 سبتمبر، الثورة التي أطاحت بالإمامة في 1962 وأرست النظام الجمهوري.

وأعتبر العرادة استهداف المنازل والأحياء السكنية هو منهج دأبت عليه مليشيات الحوثي منذ نشأتها بهدف إرهاب المدنيين الرافضين لمشروعها الدموي في اليمن.

وأضاف أن "استهداف المليشيات للمدنيين والأحياء السكنية في ذكرى ثورة سبتمبر لن يثنينا عن تحرير اليمن وليعلموا أن سبتمبر سيضل متألقا في قلوبنا وفي دمائنا مهما حصل من أحداث".

وأوضح وهو يشير بيده تجاه منزله المهدم، هذه هي أهدف مليشيات الحوثي التي تستهدف النساء والأطفال وهو استهداف ليس الأول ولن يكون الأخير ما دامت هذه المليشيات في اليمن.

وأكد أن مشروع المليشيات الحوثية الإرهابية إلى زوال لأنه مشروع يحمل فكر وهوية عقائدية تختلف جملةً وتفاصيلاً عن هوية اليمنيين ومبادئهم.

وشدد العرادة على أن الشعب اليمني لن يقبل على الإطلاق أن تحكمه مليشيات تاريخها القتل والدمار وإبادة كل من لا يؤمن بخرافتهم، معتبرا الهجوم على منزله استهداف للقيم وتاريخ اليمن.

وطالما أدانت العمليات الحوثية ضد المدنيين سواء في اليمن أو السعودية عضب المجتمع الدولي ودول الإقليم.