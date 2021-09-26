الإرياني: استهداف الحوثيين منزل محافظ مأرب عمل انتقامي ويؤكد فشلها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعرب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات إستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منزل محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، بمديرية الوادي بصاروخين باليستيين، والذي أدى إلى ترويع النساء والأطفال وخلف أضرار كبيرة في المنزل ومستشفى ومسجد وعدد من المنازل المجاورة له.



‏وأوضح الإرياني في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الاستهداف الإرهابي لمنزل اللواء سلطان العرادة، الذي بات أيقونة لصمود ونضال واستبسال مأرب في مواجهة مليشيا الحوثي، ونموذج للتفاني والإخلاص والبذل والتضحية في خدمة الوطن، عمل انتقامي جبان يؤكد حالة الإفلاس الذي تمر به المليشيا، وفشل كل محاولاتها للنيل من صمود المحافظة وأبنائها الشرفاء.

‏وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة الهجوم وكل الهجمات التي تطال الأحياء السكنية والمنازل ومخيمات النزوح بمحافظة ‎مأرب باعتبارها جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

ودعا إلى تقديم المسؤولين عن تلك الهجمات من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".