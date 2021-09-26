الداخلية تنعي استشهاد ٣ ضباط من منتسبيها بقصف حوثي في حجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نعت وزارة الداخلية، اليوم، استشهاد ثلاثة ضباط من منتسبيها، إثر قصف مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران يوم أمس السبت ميدي بمحافظة حجة بصواريخ باليستية بالتزامن مع احتفالات أبناء المدينة بذكرى ثورة ٢٦ سبتمبر.



وقالت وزارة الداخلية في بيان النعي :" إن الشهداء هم (العقيد عبدالله محمد طرموم رئيس عمليات شرطة محافظة حجة - العقيد علي علي أبو قحم مدير شرطة مديرية ميدي - الملازم يحيى عيسى أبو قحم) .. مشيرة إلى مواصلة مليشيا الحوثي الإرهابية قصفها العشوائي على المناطق المأهولة بالسكان واستهدافها الإرهابي للمدنيين العزل في تحدٍ سافر لكل مواثيق القانون الدولي.

وأكدت أن ما قامت به المليشيات من عمل إرهابي جبان يعد ضمن سلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني في ظل الصمت الإقليمي والأممي المريب لاستهدافها المتكرر للمدن والأحياء السكنية المكتظة بالسكان والنازحين من ويلات الحرب التي تدور رحاها منذ انقلاب المليشيات الحوثية على السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة.

وأشادت بالأدوار البطولية التي سطرها الشهداء في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال التي تشهد لهم بصولاتهم وجولاتهم الذين قدموا فيها أروع الملاحم البطولية الخالدة دفاعاً عن الوطن والتي سيدونها التاريخ بأحرف من نور ويعتز بها أبناء الشعب اليمني .. لافتة إلى أن وزارة الداخلية خسرت أبطالاً عُرفوا خلال مسيرتهم العملية بالشجاعة والحنكة العسكرية واستشعارهم للمسؤولية الوطنية والانضباط والهمة ودماثة الأخلاق وحسن السيرة.

وتقدمت قيادة وزارة الداخلية وكافة منتسبيها، بصادق العزاء وخالص المواساة لأسر الشهداء وذويهم، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم فسيح جناته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا"، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.