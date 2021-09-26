بعد توقفها بسبب الاحتجاجات.. استئناف الدراسة بحضرموت ابتداء من يوم غد

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة التربية والتعليم مكتب الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت "شرقي اليمن"، اليوم الأحد، استئناف الدراسة، ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين؛ بعد توقفها لمدة اسبوعين.

ووجّه مدير مكتب التربية بوادي وصحراء حضرموت، محمد أحمد فلهوم، مديرو إدارات التربية والتعليم بالمديريات، باستئناف الدراسة، ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين 27/9/2021م. وفقا للوثيقة التي حصل عليها "يمن شباب نت".

وتوقفت الدراسة الاسبوع الماضي؛ بسبب الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة تنديدا بتدهور الخدمات وانهيار سعر العملة الوطنية.

ويأتي هذا القرار، عقب دخول المحافظة في احتجاجات استمرت لأكثر من اسبوع، ورافق ذلك أحداث شغب واعتداءات للمؤسسات الحكومية والخاصة، الأمر الذي اغاض الشارع الحضرمي، الذي يميل إلى الاحتجاجات السلمية.