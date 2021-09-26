إب.. إيقاد شُعلة الثورة في مسقط رأس الشهيد علي عبدالمغني

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مديرية السدة شرق محافظة إب، مسقط رأس مُفجّر ثورة سبتمبر الشهيد البطل علي عبدالمغني، مهرجاناً جماهيراً احتفاءً بالذكرى التاسعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.



وفي المهرجان أوقد أبناء مديرية السدة شعلة الثورة في ميدان ظفار بمدينة السدة في طقوس سنوية لذات المناسبة.



وتخلل المهرجان خطابات ثورية ورقصات شعبية وأغاني وطنية.



وشهدت مدينة إب وعدد من المديريات مظاهر احتفال مماثلة حيث أوقد المواطنون شعلة الثورة في الشوارع ومن على أسطح المنازل وفي أعالي الجبال كما تزينت المنازل والمحلات التجارية بالأعلام الوطنية كتعبير عن رفض أبناء المحافظة لمليشيا الحوثي الإمامية التي أعادت اليمن إلى ما قبل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.

