طارق صالح يدعو القوى الوطنية لتجاوز الخلافات وتوحيد المعركة ضد الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعا العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية القوى الوطنية لتجاوز الخلافات وتوحيد المعركة ضد مليشيات الحوثي لتحرير صنعاء.



وقال صالح في كلمة أمام دفعة جديدة من قوات ألوية حراس الجمهورية إن "بوصلتنا إلى صنعاء.. والابتعاد عن المعارك الجانبية"، مضيفاً: "نحن نخطئ في حق سبتمبر وفي حق اليمن عندما نذهب إلى معارك جانبية صغرى.. وهناك عدو متربص بالجميع، يريد أن ينقضّ على اليمن من أقصاه إلى أقصاه".

وتابع أن "الحوثي لن يترك شبراً في اليمن إلاّ ودمره.. لن يترك جماعة أو قوة أو منطقة أو مدينة مالم يتوحد الجميع لهزيمته".

وحذر العميد صالح من "تبجح الحوثي" بعرض مبادرة على أبناء مأرب كذباً وزيفاً لخلخلة صفوف الشرفاء والأبطال من الجيش الوطني.. وقبائل مأرب الأبية التي قتلت أكبر عدد من قيادات الحوثي، ودمرت أحلامه على أسوارها".

وتفرض مليشيات حصارا مشددا على قرى ومواقع استراتيجية في مأرب وتضيق الخناق على المدنيين في مسعى للسيطرة على المحافظة.

وأضاف: كل ما يريده الحوثي منكم (سكان مأرب) هو تسخير أبناءكم للقتال معه.. ولا شيء غيره".

وسخر طارق من خطابات زعيم مليشيات الحوثي "الذي يتشدق فيها باستقلال القرار السيادي في حين يأتي قرار المليشيا من طهران".

وحث العميد صالح كل من هو قادر على حمل السلاح أن يلتحق بالمعركة ضد الحوثي وأكد أن معسكرات الساحل الغربي مفتوحة لمن يريد الالتحاق بالمقاومة الوطنية.

ويقود العميد طارق صالح قوه ضاربة تتواجد في الساحل الغربي "ألوية حراس الجمهورية" وتعمل هذه القوات مع ألوية العمالقة وألوية تهامة على تأمين الساحل الغربي من هجمات الحوثيين بعد أن أوقف اتفاق أستوكهولم في 2018عمليه تحرير الحديدة التي كان طارق صالح أحد قادتها الكبار.