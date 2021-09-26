وكيل أول حضرموت يشدد على الإهتمام بانارة شوارع مدينة المكلا ومتنفساتها العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

تاربة_اليوم - المكلا

شدد وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش، على الاهتمام بالحفاظ على المتنفسات والحدائق العامة في مدينة المكلا وإعادة تأهيلها , والعمل على إنارة الشوارع الرئيسة في مدينة المكلا بدءًا من شارع الستين مرورًا بالخط البحري بمنطقة خلف حتى جول مسحة بالطاقة الشمسية ذات الجودة العالية , حاثًا المسؤولين في إدارة الإنارة بمكتب الاشغال العامة والطرق على متابعة استكمال تركيب كشافات إنارة LED في شوارع مدينة المكلا بدءًا من حي أبن سينأ مرورًا بالشارع الرئيس بالمدينة حتى منطقة بويش.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم لعدد من المواقع والمتنفسات العامة في مدينة المكلا بمعية المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد سالم باخلعة، والمدير العام لصندوق النظافة والتحسين المهندس فهمي بن شبراق والمدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس صالح العمري ومدير إدارة الإنارة بمكتب الأشغال العامة المهندس عامر العكبري وعدد من المختصين.

واستمع وكيل أول حضرموت من المسؤولين في صندوق النظافة والتحسين وإدارة الإنارة بمكتب الأشغال العامة إلى تصوراتهم بشأن الاهتمام بالمتنفسات والحدائق العامة وتشجيرها وفرشها بالشعب الصناعي وإنارتها وتهيئتها لتكون أماكن ملائمة لخدمة العوائل وزوار المدينة.

وأكد الشيخ بن حبريش على ضرورة إيلاء المزيد من العناية والاهتمام بمدينة المكلا ونظافتها واظهارها بالطابع الحضاري والجمالي بوصفها عاصمة للمحافظة