السلطة المحلية بحجة تستنكر استهداف مليشيا الحوثي لحفل ايقاد شعلة 26 سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استنكرت السلطة المحلية بمحافظة حجة، الجريمة النكراء لمليشيا الحوثي الإرهابية، والتي استهدفت الحفل الجماهيري الذي أقيم بمديرية ميدي أثناء إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر، والذى أدى الى استشهاد 12 مدنيا و22 جريحا جلهم من المدنيين.



وأشارت السلطة المحلية في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الى ان احتفالات اليمنيين بهذا اليوم العظيم، أغاظ المليشيا الانقلابية فلجأت الى استهداف الحفل، في تحد سافر لكل مبادئ ومواثيق القانون الدولي التي تجرم الاعتداء على المدنيين وتعتبر هذه الجريمة عمل ارهابي وإجرامي مدان.

وطالبت السلطة المحلية من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى إدانة هذا العمل الإجرامي الإرهابي الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية، ونطالبهم باتخاذ خطوات عملية إجرائية بتصنيف هذه المليشيا في قائمة المنظمات الإرهابية.

وأكدت السلطة المحلية أن هذه الجرائم لن ترهب الشعب اليمني، ولن تفت في عضد أبطال الجيش الوطني بقدر ما ستزيدهم إصرارا للمضي في معركة التحرير بكل بسالة وإقدام ولن نتراجع عن قيم ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجدتين.