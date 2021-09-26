تعز.. مكتب الصحة يعلن وصول لقاح استرازينيكا ضد كورونا "الجرعة الثانية"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة تعز الدكتور راجح المليكي، الأحد، وصول 91 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا ضد كورونا.



وقال المليكي، إن "حصة المحافظة من لقاح استرازينيكا التي وصلت تعتبر الجرعة الثانية وسيتم بدء تدشين اللقاح من يوم الثلاثاء القادم 28/سبتمبر/2021م".



وأوضح أن اللقاح سيعطى وفق آلية التسجيل عبر منصة وزارة الصحة العامة والسكان، والتي بدورها ستعمل على إرسال رسائل نصية SMS بموعد أخذ الجرعة.



والخميس الماضي، أعلنت وزارة الصحة في عدن، أنها تسلمت 356 الف جرعة من لقاح استرازينيكا مقدمة من الحكومة الإيطالية عبر حلف كوفاكس.

