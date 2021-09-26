تعز تحتفي بذكرى ثورة 26 سبتمبر بحفل خطابي وعرض كرنفالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت مدينة تعز اليوم الاحد، حفلاً خطابياً وعرضاً كرنفالياً احتفاءً بالعيد الوطني الـ59 لثورة 26 من سبتمبر المجيد.



وفي الحفل الذي حضرته قيادات في السلطة المحلية وقيادات عسكرية وأمنية واحزاب سياسية، هنأ وكيل المحافظة لشؤن الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري الجماهير بمناسبة العيد الوطني 59 لثورة 26من سبتمبر المجيد.

وقال " ان عظمة هذا اليوم من عظمة اليمن والشهداء وان قطار الحرية انطلق وجماهير شعبنا تخوض ملحمة تاريخية عنوانها الجمهورية وها نحن نحتفل اليوم بالعيد الوطني الـ 59 لثورة 26 سبتمبر في كل مدينة وقرية نجدد جذوة شعلة الثورة ومعها يتجدد القسم بالإنتصار للجمهورية ".

ودعا أبناء المحافظة إلي استشعار المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحرجة وتوحيد الصف الجمهوري تحت لواء الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والإحتشاد خلف الجيش الوطني لإنجاز النصر.. مؤكدا "ان معركتنا مع الحوثي معركة وجود إما نكون أولا نكون وسنظل في تعز بيت الثورة وقاعدة الجمهورية والوحدة".

ونوه بالبطولات التي يسطرها أبناء الجيش الوطني في مأرب وشبوة ومختلف جبهات العزة والكرامة ضد مخلفات الامامة البغيضة والتي سينتهي المطاف في مزبلة التاريخ حيث نحتفل بهذه الذكرى العطرة والمجيدة ونحن نقارع مليشيات الامامة التي انتصر عليها أبناء اليمن ودحرت تلك الامامة ومؤامراتها وارتهانها وانتصر الشعب والوطن.

وقد أقيم با المناسبة عرض كرنفالي جماهيري بهيج شارك فيه حشد كبير من طلاب المدارس وجمعيات الكشافة والشباب والرياضة من مختلف مديريات محافظة تعز .