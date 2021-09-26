شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتزاع أكثر من 1,700 لغم وعبوة ناسفة خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من سبتمبر الجاري، من انتزاع 1.755 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مختلف مناطق اليمن، منها 8 ألغام مضادة للأفراد، و1.203 ألغام مضادة للدبابات، و543 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.



وبذلك يرتفع عدد الألغام التي جرى نزعها خلال سبتمبر إلى 5.785 لغما، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 277 ألف لغم وعبوة ناسفة، زرعتها مليشيا الحوثي في أرجاء اليمن.