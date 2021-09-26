عدن.. إيقاف شبكات التحويل المالية بعد الانهيار الكبير في أسعار الصرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ عدن

وجهت جمعية الصرافين في عدن، اليوم الأحد، شركات الصرافة، بوقف كافة شبكات التحويل المالية في المحافظات المحررة.



وذكرت الجمعية في بيان لها، أنه تقرر توقيف كافة الشبكات من الهوست [HOST] حتى إشعار آخر، بسبب الانهيار الكبير في أسعار الصرف.

وأوضح البيان انه تقرر ايضا توقيف كافة عمليات التغطيات في الحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتس أب والهواتف.

واستمرت العملة اليمنية أمس (السبت) في التهاوي أمام العملات الأجنبية في المناطق المحررة، وسط دعوات للإسراع بعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لاتخاذ تدابير أكثر نجاعة لوقف التدهور.

وأفاد مصرفيون في عدن بأن الدولار تجاوز أمس حاجز 1200 ريال، في محلات الصرافة، في حين ذكر مصرفيون في صنعاء أن الدولار بقي قريباً من 600 ريال