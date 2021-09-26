وزير العدل يبحث مع نظيره المصري استئناف التعاون بين البلدين في المجال القضائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة اليوم بحضور سفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم مع نظيره المصري المستشار عمر مروان آليات استئناف التعاون بين البلدين في المجال العدلي والقضائي.



كما ناقشا أهمها تفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العدل والقضاء، والتدريب والتأهيل والدعم الفني والاستفادة من الخبرات المصرية في اعادة بناء المؤسسات القضائية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة العدل اليمنية ومساعد وزير العدل المصري للعلاقات الدولية لمتابعة مقررات اللقاء ووضع الاليات التنفيذية المناسبة لها.

واللقاء استعرض وزير العدل مستجدات الاوضاع في اليمن وما تعرضت له مؤسسات الدولة من تدمير ممنهج من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ العام ٢٠١٤ وحتى الان وجهود الحكومة الشرعية في اعادة تأهيل وتفعيل مؤسسات الدولة بشكل عام والقضائية بشكل خاص في المناطق المحررة وبما يسهم في الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية وتفعيل دورها في هذه المرحلة الهامة.

وبمناسبة احتفالات اليمن بالذكرى التاسعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، تطرق الوزير العارضة الى دور مصر التاريخي في دعم الثورات اليمنية الام سبتمبر واكتوبر اللتين اختلط فيهما الدم المصري بالدم اليمني، وما تبع ذلك من دور مصري مشهود في التنوير والتنمية.

من جانبه اكد وزير العدل المصري استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني لاعادة بناء المؤسسات القضائية اليمنية، مجدداً التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن استقرار اليمن والحفاظ على وحدته وسلامة اراضيه.