شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير المياه يوجه بتزويد محطة كهرباء الحسوة بالكلور لتجنب خروجها عن الخدمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، بسرعة تزويد محطة كهرباء الحسوة الكهروحرارية بعدن بمادة (الكلور) لسد الاحتياجات التشغيلية العاجلة للمحطة إثر تعطل وحدة انتاج الكلور الخاصة بها.



وتضمن التوجيه صرف 27 الف كيلو من الكلور من مخازن الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف على مدى شهر لتجنب توقف المحطة بسبب عجزها عن تنقية مياه البحر قبل تحويلها إلى الغلايات البخارية لتوليد الطاقة.