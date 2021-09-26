الرئيس هادي يعزي بوفاة العميد أحمد عبدربه الحاصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل العميد أحمد عبدربه الحاصل.



واشارالرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية وكفاءته القيادية والعسكرية في مختلف المواقع التي شغلها خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.

وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.