الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

الرئيس هادي يعزي بوفاة العميد أحمد عبدربه الحاصل

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي بوفاة العميد أحمد عبدربه الحاصل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل العميد أحمد عبدربه الحاصل.

 

واشارالرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية وكفاءته القيادية والعسكرية في مختلف المواقع التي شغلها خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.

 

وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا